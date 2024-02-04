Народний депутат від партії "Слуга народу" Георгій Мазурашу повідомив, що подав до Верховної Ради альтернативний законопроект про мобілізацію.
Як він написав на своїй сторінці у Facebook, цей документ покликаний захистити права громадян і "припинити полювання на людей". "Якщо ми реально хочемо розв'язати питання зміцнення обороноздатності, забезпечення армії, покращення ситуації з ротацією і поповненням ЗСУ, категорично не можна демонструвати ставлення до громадян, "як до рабів"! Навпаки - треба в самій армії категорично змінити ставлення до воїнів на гідне, а в тилу припинити полювання на людей - зафіксувати, що призивають лише реально готових фізично і морально (за письмової згоди)", - зазначив депутат.
А решта, як він додав, нехай працюють на економіку - в тилу, або навіть за кордоном, якщо тут немає роботи з оплатою, яка дозволяє мінімум забезпечувати себе і сімʼю, а взагалі оптимально щоби вистачало і на волонтерство, підтримку ЗСУ.
Мобілізація до 27 років та інші зміни в мобілізаційному процесі - що треба знати
Наприкінці січня Кабінет міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроекту про мобілізацію.
Згідно з ним, зокрема, мобілізаційний вік знижується до 25 років з 27, визначається чіткий термін служби на період воєнного стану, надається щорічна основна відпустка терміном не менше 15 календарних днів, добровольці мають відстрочку на 2 місяці для розв'язання особистих питань і підготовки до мобілізації.
Водночас у законопроекті передбачено, що повістки приходитимуть також в електронний кабінет призовника. Як повідомили у Міністерстві оборони України, у разі ухвалення нової версії законопроекту про мобілізацію, українці матимуть 60 днів, щоб внести свої дані в електронний кабінет.