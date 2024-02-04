Альтернативний проект закону покликаний захистити права громадян, підкреслив нардеп.

Народний депутат від партії "Слуга народу" Георгій Мазурашу повідомив, що подав до Верховної Ради альтернативний законопроект про мобілізацію.

Як він написав на своїй сторінці у Facebook, цей документ покликаний захистити права громадян і "припинити полювання на людей". "Якщо ми реально хочемо розв'язати питання зміцнення обороноздатності, забезпечення армії, покращення ситуації з ротацією і поповненням ЗСУ, категорично не можна демонструвати ставлення до громадян, "як до рабів"! Навпаки - треба в самій армії категорично змінити ставлення до воїнів на гідне, а в тилу припинити полювання на людей - зафіксувати, що призивають лише реально готових фізично і морально (за письмової згоди)", - зазначив депутат.

А решта, як він додав, нехай працюють на економіку - в тилу, або навіть за кордоном, якщо тут немає роботи з оплатою, яка дозволяє мінімум забезпечувати себе і сімʼю, а взагалі оптимально щоби вистачало і на волонтерство, підтримку ЗСУ.

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Мобілізація до 27 років та інші зміни в мобілізаційному процесі - що треба знати

Наприкінці січня Кабінет міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроекту про мобілізацію.

Згідно з ним, зокрема, мобілізаційний вік знижується до 25 років з 27, визначається чіткий термін служби на період воєнного стану, надається щорічна основна відпустка терміном не менше 15 календарних днів, добровольці мають відстрочку на 2 місяці для розв'язання особистих питань і підготовки до мобілізації.

Водночас у законопроекті передбачено, що повістки приходитимуть також в електронний кабінет призовника. Як повідомили у Міністерстві оборони України, у разі ухвалення нової версії законопроекту про мобілізацію, українці матимуть 60 днів, щоб внести свої дані в електронний кабінет.

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