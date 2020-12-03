Народний депутат і співголова партії "Опозиційна платформа — За життя" Вадим Рабінович висловився з приводу того, як нинішній уряд бореться з пандемією коронавірусу.

За його словами, у влади немає чіткого плану щодо поліпшення епідеміологічної ситуації в країні.

Читайте такожВР проводитиме засідання: нардепи обговорять підтримку бізнесу на карантині (подію завершено)"Нинішня влада методом тику намагається щось лікувати! Сьогодні почухали потилицю і вводять карантин, завтра — почухають і скасують! То вони вирішили зробити так, щоб на Новий рік менше спілкувалися... минув час – і вже нове рішення: ввести карантин з 2 січня... А чому з 2-го? Щоб люди встигли прийти до тями?"- обурився народний депутат.

Політик наголосив, що влада лише імітує боротьбу. При цьому, за словами нардепа, грошима з "ковідного" фонду розпоряджається особисто президент.

"Вони пиляють "ковідний" фонд, яким, нагадаю, розпоряджаються особисто президент України Володимир Зеленський і глава Кабміну Денис Шмигаль. Більше ніхто доступу до цих засобів не має! Парламенту заборонено стежити за витрачанням цих грошей, оскільки «вони ж такі чесні». Нам потрібно самоорганізовуватися. Згадаймо, що порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих. Ця влада для нас робити нічого не буде!"- впевнений співголова партії ОПЗЖ.

Політик також нагадав, що рівно рік тому президент Володимир Зеленський пообіцяв знизити тарифи у два рази.

"І що? Цього не сталося! Позавчора він сказав, що влада починає будівництво восьми медмістечок за 8 мільярдів... Нічого в країні практично не робиться! А ми з цим боремося!"- резюмував Вадим Рабінович.

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Автор: УНІАН