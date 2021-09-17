Екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що не варто сподіватися, що після Путіна "буде хтось кращий" для України.

Залучення людей з тимчасово окупованих територій України до виборів в Держдуму є свого роду "подачкою руському міру".

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Він зазначив, що в Росії намалюють будь-які цифри за результатами виборів, тому не для цього залучаються для голосування на виборах люди з тимчасово окупованих територій.За його словами, зокрема, це необхідно у зв'язку з тим, що в останній час в Донецьку і Луганську були страйки і протести "звичайно не проукраїнські" і тому потрібна була "подачка руському міру".

Клімкін сказав, що важко зрозуміти чи є в Путіна якийсь план, але один з варіантів, що коли буде "заточено союзну державу з Білоруссю, то туди намагатимуться прийняти вже спільний Донецьк і Луганськ, а потім від нас відламувати інші регіони".

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Клімкін наголосив, що не варто сподіватися, що після Путіна "буде хтось кращий".

"Я взагалі не бачу на сьогодні в Росії жодного проукраїнського політика. А буде після Путіна хтось гірший для України", - наголосив він.

Путін пішов на самоізоляцію: подробиці

Вранці 14 вересня стало відомо, що Путін пішов на самоізоляцію, оскільки в його оточенні зафіксований факт захворювання коронавірусом.

У зв'язку з цим в саміті ОДКБ і ШОС в Душанбе Путін візьме участь онлайн.

За кілька місяців до цього Путін заявляв, що отримав обидві дози вакцини проти коронавірусу.

Автор: Надя Пришляк