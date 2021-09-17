Олексій Арестович зазначив, що такі дії це "грубе порушення міжнародного та національного права України".

Залучення населення тимчасово окупованих Росією територій України до виборів Державної Думи Російської Федерації - це практично скасування Мінських угод.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав радник з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Він зазначив, що такі дії це "грубе порушення міжнародного та національного права України і практично відміна Мінських угод з російського боку".

За його словами, бо неможливо уявити ще якийсь процес, який би так руйнував Мінські угоди, ніж "проведення виборів в Російську Думу, будь-яких виборів у російські органи влади".

Читайте такожУ Києві посольство РФ відкриє дільницю для виборів у Держдуму

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві закордонних справ України зазначають, що вибори до Державної Думи Російської Федерації в окупованому Криму, які відбудуться у вересні, поставлять під сумнів російський виборчий процес.

Також МЗС закликає РФ скасувати рішення про залучення населення окупованого Донбасу до участі у виборах до Держдуми.

Автор: Надя Пришляк