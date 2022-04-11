Подоляк допускає, що зустріч двох президентом все ж таки відбудеться.

В Офісі президента прокоментували перспективи зустрічі Володимира Зеленського з російським колегою Путіним.

За словами радника Голови ОП Михайла Подоляка, для "непоганого діалогу" потрібні дві складові.

"Дуже добре, якщо буде зустріч президентів, але бажано, щоб вона відбулася після того, як ми вже покажемо всю картинку недієздатності російської армії. Також всі документи повинні бути підготовлені, правильно підготовлені в рамках переговорного процесу. Коли будуть дві ці складові, а також президент, який абсолютно точно розуміє опонента, розуміє, де і як він повинен вести діалог, то ми отримаємо непоганий діалог для України. Це моя точка зору", - цитує слова Подоляка сайт "Сьогодні".

Він підкреслив, що Україна сьогодні є однією з найбільш конкурентно сильних і стабільних країн для Східної Європи.

"Ми прозора країна, ми відкриті, у нас завжди були відкриті кордони. Чому ми досі не в альянсах, не в європейських союзах. Всі боялися РФ відкрито. Вони нам це і говорили: "Ми боїмося". Тому ми були ніби з ними, але біля них. Насправді ми завжди були вже інтегровані в концепцію свободи, в концепцію ліберального світу, в якому живе Європа сьогодні на відміну від Росії. А Росія завжди була інтегрована в свою улюблену візантійську концепцію. Звичайно, важко буде Європейському президенту говорити з візантійським президентом", - говорить радник глави ОП.

Раніше в інтерв'ю журналістам Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним, але не виключає, що зустрічі не буде.

Своєю чергою радник керівника Офісу президента Олексій Арестович впевнений, що Путін, перш ніж приїхати на переговори з Зеленським, "повинен мати якусь психологічну перемогу".