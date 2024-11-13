Подоляк про статтю Economist: підстав проводити вибори в Україні немає

РФ продовжує з високою інтенсивністю вести війну проти України, тому про вибори не може бути й мови.

В Україні немає жодних підстав чи передумов для можливості проведення виборів, оскільки війна триває з високою інтенсивністю.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав в ефірі на Радіо NV. У Подоляка запитали, чи розуміє він, на які джерела посилається видання The Economist, і чи відповідає дійсності інформація про те, що 20 січня в Україні можуть оголосити припинення вогню та скасувати воєнний стан, а 25 травня провести вибори.

Як відзначив радник керівника ОП, коли західні ЗМІ з посиланням на анонімні джерела поширюють якусь інформацію, то не пояснюють, чому має так статися.

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"Війна сьогодні знаходиться у гарячій фазі, як і рік тому... Війна високої інтенсивності... Ніяких справжніх намірів йти на переговорні процеси у Російської Федерації немає. Вони продовжують наполягати на ультимативних вимогах, тобто, Україна має позбутися не тільки території, але й суб'єктності, суверенності. Не бачу підстав для того, щоб вже говорити про початок якогось політичного сезону чи процесу як такого", - наголосив Подоляк.

Радник керівника ОП додав, що ці факти мають бути очевидними для міжнародних партнерів України, особливо те, що війна триває у високій інтенсивності.

Він зазначив, що неодноразово бачив подібні публікації з посиланнями на якісь джерела щодо можливості замороження війни і переговорного процесу.

"Все це завжди з посиланням на анонімні джерела і завжди без логіки. Тому що... усі ці матеріали побудовані на тому, що треба Україну до чогось змусити, що Україна має піти на якісь поступки... Вони навіть самі не розуміють, навколо чого вони все це вибудовують. Всі ці публікації говорять про те, що треба зупинити війну тільки за рахунок країни, на яку напали. Тобто, Україну треба змусити припинити спротив", - сказав Подоляк.

Водночас, він звернув увагу, що в таких матеріалах немає жодного аналізу, як можна РФ змусити до чогось. Подоляк вважає дивною позицію, що все треба зробити за рахунок жертви, а не країни агресора. На його думку, ця позиція виглядає аморально.

Чи можливі вибори в Україні

Видання The Economist поширило інформацію, що вибори в Україні можуть відбутися вже у 2025 році. І навіть назвало дату. Там припустили, що найраніше вибори можуть пройти 25 травня.

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