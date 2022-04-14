Росія розпочала війну проти України, аби не допустити її вступу в НАТО для "захисту" російських кордонів, але вже до кінця року Швеція та Фінляндія можуть вступити в Альянс.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляє, що Росія прорахувалася війною проти України, бо НАТО наблизиться до її кордонів "за півгодини їзди від Санкт-Петербурга".

Про це Подоляк повідомив у Telegram.

"Росія завжди вирізнялася абсурдністю та нелогічністю своїх заяв. Так, ця дивна країна продовжує заявляти, що почала масштабну варварську війну проти України, щоб не дозволити нам вступити в НАТО. "Захистити свої кордони". Лицемірнішої причини для масового вбивства українців годі шукати. Що ж, після вступу до Альянсу Швеції та Фінляндії, що може відбутися вже в наступні півроку, Кремль отримає НАТО за півгодини їзди від Санкт-Петербурга. І це обов’язкові наслідки, якщо країна не вміє аналізувати ризики", - заявив Подоляк.

"20 000+ російських солдатів уже загинуло (на сьогодні, бо завтра буде набагато більше). Зруйнована економіка тримається лише на продажу сировини. Хоча й це вже під питанням. Повна політична ізоляція. Вкрай токсична репутація. "Бучанські м’ясники" – це вже вписано в підручники історії. Але "спецоперація" все одно "йде за планом". Що ж це був за план та хто у здоровому глузді його санкціонував? Багатоходівочка?", - відзначив Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон збирається на саміті НАТО у червні подати заявку на вступ своєї країни до Альянсу.

Натомість у Фінляндії розпочалися дебати, внаслідок яких країна може подати заявку на членство в НАТО протягом кількох тижнів.

До 24 лютого ці країни не заявляли про наміри вступати до НАТО.