На Банковій також вважають, що частина політичної еліти Росії була шокована тим масштабом війни, яку запропонував світові Путін.

Президент України Володимир Зеленський на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну намагався зв'язатися з Володимиром Путіним через закриту телефонну лінію, але всі спроби виявилися марними.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у програмі "VIP з Наталією Мосейчук".

За його словами, в Офісі президента були готові до прямої телефонної розмови в перші дні великої війни, але в Кремлі не відповідали.

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"Коли війна починається, обов'язково хочеш з'ясувати, що відбувається. Але - ніяк. Не було зв'язку. Росія не відповідала... Спроби були, це обов'язкова функція, коли на тебе йде напад великої держави, то ти маєш з'ясувати, чи це дійсно напад, чи вони просто, це я з іронією кажу, помилились кордоном під час навчань", - сказав Подоляк.

За його словами, Москва не проявляла жодних ініціатив для виходу на зв'язок. Він припустив, що в той час у Росії справді вірили, що їхня так звана друга армія світу зможе зробити все заплановане за три дні.

Подоляк додав, що потім спроб зв'язатися з Кремлем уже не було, адже це більше не мало сенсу.

"Навіть сьогодні - немає сенсу. Ви можете говорити з людиною, яка розуміється на тому, що вона буде говорити", - зазначив він.

Подоляк також вважає, що частина політичної еліти Росії була шокована тим масштабом війни, яку запропонував світові Путін.

"Вони самі не очікували цього всього і були розгублені. Я думаю, що знала певна низка - по лінії ФСБ, Росгвардії, Збройних сил РФ, вони точно знали і готувались, але це не вся еліта. Була низка людей, які були шоковані, на Радбезі РФ було видно, що частина людей перебувала у прострації. Вони й тепер перебувають в прострації, розуміючи, що їхня особиста ціна буде вкрай висока, до фізичних ексцесів включно", - наголосив Подоляк.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" та "демілітаризацію" української держави.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети. Також у окупованих районах росіяни скоюють воєнні злочини, катуючи й жорстоко вбиваючи цивільне населення.

Володимир Путін стверджував, що кінцевою ціллю війни в Україні нібито є захист Донбасу і створення умов, які гарантують безпеку РФ.

Початкова спроба росіян захопити Київ блискавичним штурмом була зірвана, що змусило російську армію перегрупуватися та зосередитися на артилерійській кампанії на сході. Двосторонні переговори про припинення вогню були зірвані після виявлення доказів воєнних злочинів, скоєних російськими окупаційними військами у квітні.

Дії Росії були засуджені західними країнами, які запровадили санкції проти Москви. Утім, "бучанські кати" отримують зарплатню в російському "Газпромбанку", який досі уникнув масштабних санкцій Заходу.

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