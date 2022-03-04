Радник керівника ОП зазначив, що не варто перебільшувати ризики.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що не варто перебільшувати ризики, поки немає підтвердження загрози прямого вторгнення і участі Білорусі в бойових діях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Львові.

За словами Подоляка, не варто перебільшувати ризики з білоруського боку на Волині.

"На сьогоднішній день немає мобілізації в тому обсязі, який достатній для того, щоб Білорусь взяла участь у бойових діях... і на сьогодні у нас немає інформації, що вона готова взяти участь у бойових діях на боці РФ", - зазначив він.

Радник керівника ОП підтвердив, що Білорусь надала свою територію РФ в рамках союзницьких відносин, але "не більше того".

"Поки на сьогодні загрози з білоруського боку прямого вторгнення, тобто втягування їх в іноземну операцію немає", - додав він.

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