Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що не варто перебільшувати ризики, поки немає підтвердження загрози прямого вторгнення і участі Білорусі в бойових діях.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Львові.
За словами Подоляка, не варто перебільшувати ризики з білоруського боку на Волині.
"На сьогоднішній день немає мобілізації в тому обсязі, який достатній для того, щоб Білорусь взяла участь у бойових діях... і на сьогодні у нас немає інформації, що вона готова взяти участь у бойових діях на боці РФ", - зазначив він.
Радник керівника ОП підтвердив, що Білорусь надала свою територію РФ в рамках союзницьких відносин, але "не більше того".
"Поки на сьогодні загрози з білоруського боку прямого вторгнення, тобто втягування їх в іноземну операцію немає", - додав він.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Згідно зі свіжими даними, її армія вже вторглася на Чернігівщину.