Офіційна інавгурація польського головування відбудеться 13 січня у Відні.

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна повідомив, що ситуація на Донбасі та соціальні наслідки пандемії – це теми, якими Польща займатиметься під час головування в ОБСЄ.

Як повідомляє "Польське радіо", офіційна інавгурація польського головування відбудеться 13 січня у Відні. У ній візьме участь міністр закордонних справ Збіґнєв Рау.

"Ми беремо на себе головування в ОБСЄ перед лицем серйозних викликів миру та безпеці в регіоні", – сказав Ясіна на прес-конференції.

За даними МЗС Польщі, можливо, що міністр Збіґнєв Рау відвідає Донбас у рамках головування в ОБСЄ.

ОБСЄ – одна з найбільших міжнародних організацій, яка займається безпекою, включно з дотриманням прав людини, свободою ЗМІ, контролем над озброєннями та організацією вільних виборів.

"У нас зараз проблеми з багатьма речами, починаючи з військової агресії до в’язнів сумління, які є в багатьох країнах. Ми можемо вести переговори від імені організації, ми також можемо спостерігати за спеціальними представниками голови в ОБСЄ. На цю мить ОБСЄ має надзвичайно великі місії, які діють на Донбасі, Кавказі й у Придністров’ї", – наголосив речник МЗС.

Під час польського головування ОБСЄ також займатиметься соціальними наслідками пандемії, – повідомив Ясіна.

"Підтримка людей, які постраждали через пандемію, конфлікти та різні види обмежень, спричинені несвободою, буде однією з найважливіших цілей Польщі на цей період", – сказав речник.

Раніше заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач повідомляв, що під час головування в ОБСЄ 2022 року Польща приділятиме особливу увагу ситуації на сході України.

Вас також можуть зацікавити новини: