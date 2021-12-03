Але наголошується, що Польща не робитиме "революційних" змін у чинних форматах переговорів, а діятиме методом "малих кроків".

Під час головування в ОБСЄ 2022 року Польща приділятиме особливу увагу ситуації на сході України. Зокрема, наполягатиме на реалізації Мінських домовленостей.

Про це повідомив заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач, пише TVP.INFO.

"Особливу увагу приділимо російсько-українському конфлікту. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні - єдина форма присутності міжнародної спільноти в зоні конфлікту", - заявив Пшидач.

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Польща має намір наполягати на реалізації Мінських домовленостей сторонами конфлікту, починаючи від ключових положень - припинення бойових дій.

Разом з тим, Пшидач визнав, що Польща не робитиме "революційних" змін у чинних форматах переговорів, а діятиме методом "малих кроків".

Річне головування в ОБСЄ перейде до Польщі 1 січня 2022 року.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про неприйнятність перегляду Мінських угод. Він вкотре повторив пропагандистські тези Кремля про "внутрішньоукраїнську кризу".

Виконання Мінських угод

Як повідомляв УНІАН, логіка Мінських угод полягає у відновленні суверенітету України та мирної реінтеграції тимчасово окупованих територій в окремих районах Донецької та Луганської областей.

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що Росія свідомо руйнує Мінські домовленості через роздачу паспортів жителям Донбасу.

В МЗС також вважають визнання Росією товарних "сертифікатів" ОРДЛО грубим втручанням у внутрішні справи України. Українські дипломати заявляють, що визнання "сертифікатів" демонструє цілеспрямовану політику Росії щодо затягування тимчасово окупованих територій України до російського простору.

5 листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що порушення Росією Мінських домовленостей не залишаться безкарними.

Автор: Вікторія Гордієнко