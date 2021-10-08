Сьогодні парламент хвилиною мовчання вшанував пам'ять померлого нардепа.

Народний депутат від групи "Партія "За майбутнє" Антон Поляков, який помер минулої ночі, дуже тяжко сприймав учорашній зрив позачергового засідання, яке він ініціював.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив співголова групи "Партія "За майбутнє" Тарас Батенко на засіданні парламенту.

Він зазначив, що "для нас це чорна п’ятниця".

За його словами, Поляков був правдолюбом, "рафіновано порядним, чесним", який прийшов до парламенту, "щоб творити добро".

"Це ціна української політики - його смерть. Для когось це - рубікон, і цинічні голосування в залі, а для когось це - сповідь", - наголосив Батенко.

Він зазначив, що Поляков помер "у вік Христа", тобто у 33 роки.

Батенко нагадав, що саме Поляков був ініціатором вчорашнього позачергового засідання, на якому планувалось розглянути економічні та соціальні питання, але в сесійній залі було дуже мало людей і були провалені питання, які виносилися на порядок денний.

За словами Батенка, нардеп місяцями "збирав голоси" за проведення засідання, а сесійна зала "пустими рядами зустрічає принципові питання, за які бореться людина молодого 33-літнього віку зі своїми переконаннями".

"Оце ціна української політики", - наголосив Батенко і додав, що в Полякова не витримало серце.

Батенко вважає, що Полякову багато чого не подобалося в українській політиці, його колеги озвучуватимуть його ідеї.

Верховна Рада хвилиною мовчання вшанувала пам’ять померлого нардепа.

Нардеп Поляков помер у Києві: що відомо

Народний депутат від групи "Партія "За майбутнє" Антон Поляков помер у Києві у ніч проти 8 жовтня.

Читайте такожНа шиї трупа нардепа Полякова знайшли дивні сліди - ЗМІЗа даними генпрокурора Ірини Венедіктової, депутата в непритомному стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху. "Швидка" не змогла його реанімувати.

Водій стверджував, що взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі, після цього його почало нудити в машині. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишились при депутатові.

За фактом смерті розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з приміткою "Природна смерть".

За результатами розтину, смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

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Автор: Надя Пришляк