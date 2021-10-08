Слідство очікує результати інших судово-медичних досліджень.

З'явилася нова інформація про смерть народного депутата Антона Полякова. Спеціалісти вже провели розтин та встановили причину загибелі політика. Виявилося, що Поляков помер внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

"За результатами розтину, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Слідство наразі очікує результати інших судово-медичних досліджень", - йдеться у повідомленні.

Смерть депутата Полякова - що відомо

Вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у Києві.

Поліція встановлює обставини смерті політика. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з приміткою "Природна смерть".

Читайте такожЗ'являється все більше інформації щодо "достатньо дивних" обставин смерті Полякова - депутатка від "Голосу"Раніше у соцмережах про смерть народного депутата від групи "Партія "За майбутнє" Антона Полякова написали відкликаний напередодні з посади голови парламенту Дмитро Разумков та депутат від "Слуги народу" Юлія Гришина. За словами Гришиної, Полякову стало погано в таксі.

Також вже відомо про подробиці смерті депутата, які розкрив таксист. Чоловік, який бачив останні хвилини життя Полякова, розповів, що його нудило. А депутат Галина Янченко повідомила, що у депутата були судоми, він бився у конвульсіях.

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Автор: Леся Лещенко