Патрульні зупинили таксі за порушення ПДР, у якому перебував нардеп Поляков.

Вночі 8 жовтня екіпаж патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху зупинив машину таксі. На задньому сидінні автомобіля патрульні виявили непритомну людину. Ним виявився нардеп Антон Поляков, який згодом помер.

Про це написав журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні приблизно о 2:00 екіпаж патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху зупинив машину таксі. На задньому сидінні автомобіля патрульні виявили непритомну людину, що лежала. Викликана реанімаційна бригада відкачати людину не змогла. Це виявився народний депутат групи "За майбутнє" Антон Поляков, обраний до парламенту від партії "Слуга народу", - написав журналіст.

Читайте такожУ мережу "злили" фото з місця смерті нардепа Полякова

"За словами таксиста, депутат з ознаками алкогольного сп'яніння нібито зупинив машину в Дніпровському районі за адресою проспект Соборності, 2, і сказав їхати на вулицю Березняківську. Триває слідство", - додав Бутусов.

Як розказали у Патрульній поліції України, уночі під час патрулювання на проспекті Соборності у Києві патрульні зупинили автомобіль Hyundai Sonata за порушення правил дорожнього руху.

"Під час спілкування з водієм помітили на задньому сидінні чоловіка, який знаходився у непритомному стані. Водій повідомив, що це пасажир, якого він взяв підвезти із зупинки. Патрульні терміново викликали швидку медичну допомогу та допоміжний екіпаж. Надалі інспектори дістали пасажира з автомобіля та покласти в стабільне бокове положення. У нього були відсутні пульс та дихання. Патрульні негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію до приїзду швидкої", - йдеться у повідомленні патрульних.

По приїзді лікарі швидкої продовжили проводити реанімаційні дії, однак це виявилося марними, чоловік до тями так і не прийшов.

"Пізніше вдалося встановити особу померлого, ним виявився чинний народний депутат Верховної Ради України. Надалі на місце прибула слідчо-оперативна група Дніпровського району для подальшого розбору та кваліфікації події", - наголосили у поліції.

Як повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова у Facebook, Антона Полякова в непритомному стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху, "швидка" не змогла його реанімувати.

"За словами водія, він взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі Києва, після цього його почало нудити в машині", - додала вона.

За словами Венедіктової, всі цінні речі, документи та грошові кошти залишились. Таксі вилучили, водія допитують.

Причини смерті будуть встановлюватися під час розтину, який відбудеться вже в найближчі години, зазначила вона.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть".

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Вікторія Гордієнко