Причини його смерті поки невідомі.

На 83 - му році життя помер Леонід Деркач, голова Служби безпеки України з 1998 по 2001 рік.

Про це передає його син, народний депутат Андрій Деркач, у своєму Telegram-каналі.

"Із земного життя пішов мій батько. Мій друг. Мій наставник. Разом з ним пішла частина світу, який завжди був поруч", - написав депутат.

Читайте такожАзаров подав до суду на СБУ та Раду нацбезпекиВін повідомив, що відспівування Леоніда Деркача відбудеться в неділю, 16 січня, о 12.00 в Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври. Причини його смерті на цей час невідомі.

Довідка. Леонід Васильович Деркач народився в Дніпропетровську. У березні 1972 року перейшов до управління КДБ УРСР у Дніпропетровській області, а з листопада 1991 року - до Дніпропетровського обласного управління Служби безпеки України.

З квітня 1998 року по лютий 2001 року - Голова Служби безпеки України. 23 серпня 2000 року йому присвоїли військове звання Генерал армії України.

Народний депутат України 4 скликання з квітня 2002 року по 2006 рік по виборчому округу № 36 Дніпропетровської області. У червні 2006 року звільнений з військової служби за станом здоров'я.

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