За весь період своєї злочинної діяльності підозрюваний отримав від співробітників ФСБ РФ близько 80 тис. доларів, кажуть у генпрокурора.

В Україні затримали помічника народного депутата, який працював на російську ФСБ - передавав їй за гроші інформацію щодо обороноздатності держави.

Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram-каналі.

Помічнику нардепа повідомлено у державній зраді, тобто в умисному наданні громадянином України представнику іноземної держави допомоги у проведенні підривної діяльності проти обороноздатності, державної та економічної безпеки України (ч. 1 ст. 111 КК України).

"За даними слідства, підозрюваний з жовтня 2014 по лютий 2022 року за гроші здійснював збір та передачу співробітникам ФСБ РФ інформації щодо обороноздатності, державної, економічної та інформаційної безпеки України", - йдеться у повідомленні.

Складені ним матеріали стосувалися надання Україні економічної та оборонної допомоги західними партнерами з використанням аналітичних звітів Міністерства оборони України, які надавалися на запити народних депутатів України.

"За весь період своєї злочинної діяльності підозрюваний отримав від співробітників ФСБ РФ близько 80 тис. доларів", - розповіли в Офісі генпрокурора.

За інформацією джерел "Української правди", йдеться про помічника на громадських засадах депутата Юрія Здебського зі "Слуги народу".