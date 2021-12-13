Основними двома проблемами в Україні громадяни називають низькі зарплати й пенсії, а також війну на Донбасі.

Майже 70% українців оцінюють напрям розвитку подій в країні як неправильний.

Про це на прес-конференції в УНІАН розповів доктор соціологічних наук Олександр Шульга, презентуючи результати соціологічного дослідження Українського інституту майбутнього (UIF) щодо політичних настроїв українців станом на кінець 2021 року.

За його словами, більшість громадян (67%) характеризують напрям розвитку подій в Україні як неправильний, а правильним його вважають 19% опитаних, і ще 14% не визначилися.

Водночас 52% опитаних негативно характеризують розвиток подій в їхній області, а 28% - позитивно.

Найкраще респонденти оцінюють події, які відбуваються у їхньому населеному пункті, адже 39% з них оцінюють напрям їх розвитку як правильний (проти 47%, які негативно оцінюють ці події).

Шульга зазначив, що порівняно з лютневим опитуванням частка негативних оцінок на кінець року є трохи меншою – 67% до 74%, і водночас дещо більша частка позитивних оцінок: 19% проти 14% на початку року.

"Тобто трошки покращення відбулося, хоча це умовне покращення, і, як і в попередні роки, переважають негативні оцінки щодо руху подій в Україні", - пояснив він.

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Соціолог також розповів, що основними двома проблемами в Україні, порівняно з іншими, громадяни називають низькі зарплати, пенсії (38%), а також війну на Донбасі (38%).

"На другому місці також дві проблеми: високі комунальні тарифи, введення тарифу за транспортування (33%) та корупція (31%)... На умовному третьому місці стоїть проблема зростання цін на основні види товарів (28%)", - додав Шульга.

За його словами, проблема пандемії коронавірусу (24%) дещо втратила свою актуальність у порівнянні з жовтнем, втім її згадують набагато частіше, аніж на початку року.

Як проводилося опитування

Соціологічне дослідження проводилося по всій території України серед 2 тис. 400 респондентів методом face-to-face з 28 листопада по 10 грудня. Вибірка репрезентує доросле населення України (віком 18 років і старше). Статистична похибка з ймовірністю 0,95 не перевищує 2,05%.

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Автор: Антоніна Доломанжи