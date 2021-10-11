Дослідження показало, що частка негативних оцінок з початку року поступово знижувалася з 74% до 63% у вересні.

Більшість громадян (63%) характеризують напрямок розвитку подій в Україні як неправильний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані всеукраїнського соціологічного дослідження щодо соціально-політичних настроїв українців станом на вересень 2021 року, яке провів Український інститут майбутнього, презентованого сьогодні в ході прес-конференції.

Водночас, правильним його вважає кожен п’ятий опитаний - 20%, а 17% - не визначилися.

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"Шість хвиль дослідження, перша з яких була проведена у лютому 2021 року, зафіксували деякі зміни у настроях громадян щодо оцінки напрямку розвитку подій в Україні: частка негативних оцінок з початку року поступово знижувалася з 74% до 63% у вересні. І навпаки, кількість позитивних оцінок трохи збільшилася з 14% до 19-20%, зафіксувавшись на цій позначці з літа. Попри це, темпи збільшення позитивних оцінок є доволі повільними і більшість громадян все ж висловлюється в негативному ключі про напрямок розвитку подій в Україні", - йдеться у результатах дослідження.

Також показано, що 51% респондентів вважають, що події неправильно розвиваються і в області, в якій вони живуть. Подібно до оцінок руху всієї країни, негативні оцінки превалюють над позитивними (30%). З початку року також зафіксовано поступове зростання позитивних оцінок (з 23%) та зменшення негативних (з 58%). Втім, так само, як і щодо напрямку руху країни, більшість громадян висловлюються критично.

Дослідження проведено з 18 по 28 вересня. Загалом було опитано 2 тис. 400 респондентів віком від 18 років методом face to face по структурованій інтерактивній анкеті на планшеті з використанням власного програмного забезпечення.

Нагадаємо, навесні 2021 року майже 70% українців вважали, що події в країні розвиваються в неправильному напрямку.

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Автор: Леся Лещенко