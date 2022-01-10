Президент показав, як починає новий робочий тиждень у новому році.

У понеділок, 10 січня, президент України Володимир Зеленський поділився світлиною з робочого кабінету. Це перше фото з Офісу глави держави у 2022 році.

Світлина з’явилася в Instagram-акаунті президента.

На світлині Зеленський позує у масці за робочим столом. Фото зроблено сьогодні вранці.

"Понеділок. Ранок. Банкова. Розпочинаємо новий робочий тиждень у новому, 2022 році", - підписав світлину Зеленський.

Читайте такожКабмін презентував свої основні досягнення за 2021 рікЗа лічені хвилини фото вподобали майже 30 тисяч користувачів. Фоловери президента залишили понад 500 коментарів. Одні бажають Зеленському продуктивного року, а інші - критикують.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський коротко й оригінально привітав православних українців з Різдвом.

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