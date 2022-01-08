Він подякував сенаторам США Чаку Шумеру із Демократичної партії та Теду Крузу з Республіканської за згоду "поставити на голосування зупинення російського "Північного потоку-2".

Президент України Володимир Зеленський закликав Сенат Сполучених Штатів Америки підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи про введення санкцій проти "Північного потоку-2".

Про це Зеленський написав у Twitter.

Він подякував сенаторам США Чаку Шумеру із Демократичної партії та Теду Крузу з Республіканської за згоду "поставити на голосування зупинення російського "Північного потоку-2".

"Україна просить усіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи S.3436", - зазначив президент.

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Документ передбачає запровадження обмежень щодо трубопроводу РФ протягом 15 днів з моменту його ухвалення. Для цього потрібні 60 голосів, й республіканці переконані, що їх вдасться знайти.

Адміністрація Байдена виступила проти будівництва "ПП-2", оскільки проект Росії позбавить Україну вигоди з транзиту газу й узалежнить країни Європи від політики Кремля. Проте торік Білий дім зняв санкції з компаній, причетних до будівництва труби, з метою налагодити відносини з Німеччиною.

Республіканці у Сенаті, в тому числі Тед Круз, регулярно критикували м’яку позицію Адміністрації Байдена й виступали за накладення жорстких обмежень на геополітичний проект Путіна.

Берлін наполягає на запуску "Північного потоку-2", оскільки країні потрібен природний газ для переходу на "зелену енергетику".

Наразі процедуру з сертифікації "труби Путіна" відклали через очевидні порушення законодавства ЄС до моменту усунення проблем.

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