Зеленський відпочиває з родиною у Карпатах.

Президент Володимир Зеленський коротко й оригінально привітав православних українців з Різдвом.

Ролик опубліковано на офіційних сторінках глави держави у соцмережах.

Зеленський, рухаючись по гірській трасі на лижах, зауважив красу української природи й побажав веселих свят.

"Наша Україна, наші гори, бачу наші Карпати, наші люди. Всіх з Різдвом", - звернувся президент до користувачів.

Підписники Зеленського звернули увагу на його піднесений настрій і побажали веселого Різдва самому президенту.

Напередодні президент повідомив, що поїхав з родиною на короткий зимовий відпочинок у гори.

7 січня православні християни відзначають Різдво Христове – найбільше церковне свято. У цю ніч в церквах проводяться богослужіння і літургії, а також закінчується Різдвяний піст. Усіх рідних кличуть за святковий стіл та готують м'ясо, рибу, різдвяну кутю.

6 січня в Михайлівському соборі у Києві пройшла святкова служба на честь Різдва Христового.

Цього року окрім традиційних молитов у соборі звучали українські колядки. Служба тривала дві години. Всі присутні дотримувалися карантинних обмежень.

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