Зазначається, що, як і раніше, незрозуміло, коли українці зможуть обрати свого наступного президента.

Майже через три роки після початку війни в Україні популярність президента Володимира Зеленського падає, і далеко не всі українці бачать його своїм наступним президентом. Про це пише видання The Times.

Згідно з опитуванням громадської думки, опублікованим Центром соціального моніторингу в Києві, за його переобрання на другий термін проголосували б лише 16 відсотків. Опитування також засвідчило, що близько 60 відсотків воліли б, щоб Зеленський навіть не балотувався на переобрання.

"Дуже складно бути популярним президентом, коли у вас уже три роки триває повномасштабна війна. Люди втомилися, і майже в кожного є хтось, кого вони втратили. Це величезний виклик для Зеленського", - сказала депутатка парламенту від України Олександра Устінова.

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Лідером опитування, який випередив Зеленського, з 27 відсотками виявився Валерій Залужний, колишній головнокомандувач українськими збройними силами, який з липня обіймає посаду посла у Великій Британії.

"Залужний, якого Зеленський звільнив у лютому після чуток про розбіжності з приводу ведення війни, також є найбільш довіреною фігурою України, як показало опитування. Хоча він ще відкрито не заявляв про будь-які політичні амбіції, його призначення на дипломатичну посаду в Лондоні багато аналітиків розцінили як спробу Зеленського відтіснити його на другий план", - ідеться у статті.

Зазначається, що, як і раніше, незрозуміло, коли українці зможуть обрати свого наступного президента. Термін повноважень Зеленського закінчився в травні, але нові вибори були припинені на невизначений термін відповідно до воєнного стану, введеного на початку російського вторгнення у 2022 році. Переважна більшість українців підтримують цей крок, посилаючись на небезпеки та логістичні проблеми проведення загальнонаціонального голосування під час війни.

Суттєвим чинником, що рухає чутками про вибори наступного року, є необхідність протистояти російському наративу про те, що Зеленський є нібито нелегітимним лідером.

Хоча Зеленський сказав перед своєю переконливою перемогою 2019 року, що не балотуватиметься на другий термін, відтоді він заявив, що візьме участь у виборах, якщо вони відбудуться у воєнний час. Ендрю Вілсон, професор українських студій в Університетському коледжі Лондона зазначив:

"Багато розмов про дострокові вибори засновані на припущенні, що краще провести їх до того, як популярність Зеленського ще більше впаде. Президентська канцелярія цілком здатна урізати суперників".

Зазначається, що існує небезпека, що популярність Зеленського може впасти ще сильніше, якщо він продовжить слідувати пропозиції Вашингтона про те, що Україна повинна почати відправляти на фронт молодих людей.

Вимоги США про зниження мобілізаційного віку в Україні

Високопоставлений чиновник адміністрації президента Байдена заявив цього тижня, що Україна повинна знизити мінімальний вік, з якого чоловіки можуть бути мобілізовані на війну, з 25 до 18 років.

"Проста правда полягає в тому, що Україна не мобілізує і не навчає достатньо солдатів, щоб замінити їхні втрати на полі бою, і при цьому йти в ногу зі зростаючою армією Росії", - сказав неназваний чиновник.

Україна повідомляє партнерам про динаміку мобілізації, але зараз перший пріоритет - це більш швидка і своєчасна доставка зброї Силам оборони. Про це сказав речник МЗС України Георгій Тихий.

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