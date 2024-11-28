В МЗС кажуть, що перший пріоритет - швидша доставка зброї партнерами.

Україна повідомляє партнерам про динаміку мобілізації, але нині перший пріоритет - це швидша і вчасна доставка зброї Силам оборони. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав речник МЗС України Георгій Тихий.

Зокрема, він прокоментував повідомлення про те, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена вимагає від України зменшити мобілізаційний вік до 18 років.

"Я можу підтвердити, що ця тема обговорюється на переговорах. Я можу спростувати, що це є точкою напруги або що це обговорюється критичним чи негативним чином", - сказав Тихий.

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При цьому, як підкреслив речник, насправді Україна зазвичай ініціює такі обговорення та інформує партнерів про динаміку та про мобілізаційні показники в Україні.

"Це є частиною дискусій, як і інші теми, такі як надання зброї, стратегії, оборона, санкції, стримування тощо. Це обговорюється серед інших тем. Я не можу сказати, що чув або бачив, що на переговорах це стало пунктом розбіжностей або напруги", - сказав Тихий.

Водночас, як пояснив речник, в Україні спостерігається ситуація відсутності належної кількості озброєння та техніки для оснащення вже мобілізованих чоловіків.

Тихий сказав, що в Україні не вбачають питання збільшення мобілізації головною проблемою, як це пишуть з посиланням на джерела в іноземних медіа:

"Ми вважаємо, що вже оголошена допомога - озброєння та техніка, повинні прибувати швидше. Це наша послідовна позиція від початку повномасштабної війни".

За словами дипломата, масштаб війни змушує Україну завжди постійно мати більше зброї і техніки.

"Лише після того, як Україна здобуде перемогу, ми зможемо вийти і сказати, що допомога була достатньою. До цього моменту, звісно, ми завжди потребуватимемо більше допомоги", - сказав Тихий.

Він повторив, що наразі Україна перебуває у ситуації, коли треба більше озброєння та техніки для людей, які вже долучились до війська.

"Ми вважаємо, що перший пріоритет - це надсилати швидше і скоріше військову допомогу", - резюмував Тихий.

Зниження мобілізаційного віку в Україні

Як повідомляв УНІАН, за даними західних медіа, у адміністрації президента США Джо Байдена тиснуть на Україну з вимогою знизити мобілізаційний вік до 18 років, щоб швидко збільшити свої збройні сили для війни з Росією.

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