Петро Порошенко вважає, що судді відпустили його під особисте зобов'язання, тому що не хотіли стати "Радіоном Кірєєвим".

Петро Порошенко прокоментував рішення Печерського райсуду Києва у "вугільній справі". Всі присутні за підсумками промови п'ятого президента заспівали гімн.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН з місця подій.

Порошенко у своїй манері заявив, що справа проти нього – сценарій нинішнього президента України Володимира Зеленського. Він знову заявив про необхідність рятувати країну.

За словами п'ятого президента, судді відпустили його під особисте зобов'язання, тому що ніхто не хоче стати другим "Радіоном Кірєєвим".

"Ніхто не хоче стати Радіоном Кірєєвим (суддя Печерського суду, який вів справу Юлії Тимошенко, а після Революції Гідності втік до РФ, - УНІАН), який залишок життя проведе в Росії. Судді це розуміють. І важливо, щоб Зеленський розумів, що перетворення на Януковича і життя в Росії – це не Сейшельські острови", - заявив Порошенко.

Читайте такожПрихильників Порошенка кличуть на Банкову" передати привіт Зе " (фото)При цьому він вказав, що ворог для нього президент РФ Володимир Путін, а Зеленський – опонент. Крім того, Порошенко заявив, що поліція перетворюється на "Беркут", розбиваючи намети з чаєм і відбираючи бочки, біля яких люди грілися.

Після полум'яної промови п'ятого президента присутні заспівали гімн. Порошенка супроводжували його прихильники та його дружина Марина.

Справа Порошенка - що відомо

Рішення про запобіжний захід Порошенку обирають у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР групою громадян України.

Нардеп повернувся в Україну через місяць після того, як проігнорував вручення повістки на допит у ДБР.

Порошенка підозрюють у тому, що, діючи за попередньою змовою з групою осіб, у тому числі з-поміж представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛДНР".

Кримінальне провадження проти Порошенка розслідується за статтями про фінансування тероризму, держзраду і створення терористичної організації.

Читайте такожМолився та цілував хрест: Порошенко перед судом відвідав Михайлівський собор (фоторепортаж)Раніше в рамках цієї справи про держзраду про підозру повідомили про підозру депутату від "ОПЗЖ" і куму Путіна Віктору Медведчуку. Ще одного фігуранта, міністра енергетики 2014-2016 рр., Володимира Демчишина оголосили в розшук.

6 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно і активи Порошенко.

19 січня Печерський районний суд Києва обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. При цьому адвокати політика заявили, що будуть подавати апеляцію на запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, обрану йому сьогодні.

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