Адвокат Порошенка зазначив, що Гордон зловживав свободою слова.

П’ятий президент України й депутат парламентської фракції «ЄС» Петро Порошенко подає позов проти журналіста Дмитра Гордона за наклеп.

Про це повідомив адвокат екс-президента Ілля Новіков, цитує прес-служба партії.

За словами юриста, Гордон в ефірі Свободи слова від 7 травня заявив, що Порошенко «вступив у злочинну змову з Путіним і наказав в рамках цієї злочинної угоди українській армії полишити Маріуполь».

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Новіков зазначив, що в цьому випадку йдеться про зловживання свободою слова.

«Ми анонсуємо, що найближчим часом, найближчими днями, як тільки будуть виконані всі необхідні формальності, буде поданий перший такого роду позов від імені Петра Порошенка до Гордона з вимогою визнати недостовірним розповсюдження цього твердження», – зазначив адвокат.

Він уточнив, що у Гордона буде можливість висловитися з цього приводу, але в суді.

«Якщо він вважає, що це все ж таки думка, а не твердження, він може про це сказати – що він не знає про це достовірно, а він так думає. У нього буде можливість повідомити, які у нього є докази, якщо вони є. Я думаю, що їх немає. Так чи інакше буде можливість дати пояснення не у форматі ток-шоу, яке мало до чого зобов’язує, а у форматі формалізованої судової процедури. До цього давно йшло, і очевидно цей момент настав», – сказав юрист.

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Автор: Яна Ставська