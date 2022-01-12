У статті Politico Europe вказується, що судячи з усього, колишній президент України хоче отримати підтримку у справі про державну зраду, яку йому інкримінують в Україні.

Перед поверненням в Україну Петро Порошенко летить до Брюсселя. Олігарх хоче привернути увагу до своєї персони, відволікаючи партнерів України від важливих питань-агресії РФ і можливої ескалації ситуації на державних кордонах. Про це пише вагоме європейське видання Politico Europe.

У статті вказується, що судячи з усього, колишній президент України хоче отримати підтримку у справі про державну зраду, яку йому інкримінують в Україні.

Читайте такожСуд заарештував все майно і активи Порошенка"Сьогодні вранці союзники по НАТО і російські дипломати зустрінуться в штаб-квартирі Альянсу, щоб обговорити погрози Кремля застосувати військову силу проти України. Але в справу втручається несподіваний учасник: Петро Порошенко, олігарх, колишній президент України, якого минулого місяця звинуватили в державній зраді, а минулого тижня його активи були заморожені українським судом, буде в Брюсселі", — йдеться в статті видання.

За словами авторів публікації, Порошенко сподівається зустрітися з високопоставленими чиновниками і привернути увагу до свого судового переслідування, яке, за його словами, носить політичний характер.

Читайте такожПоїздку за кордон не планував: ДБР викрило брехню адвокатів Порошенка"У недавній заяві в Facebook він сказав, що планує постати перед судом "не для того, щоб захищати себе від Зеленського, а для того, щоб захистити Україну від некомпетентного керівництва". Приїхавши до Брюсселя, Порошенко явно сподівається уникнути долі колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, ще одного екс-улюбленця заходу, який зараз перебуває у в'язниці після повернення в Тбілісі в жовтні після декількох років вигнання", - пише Politico.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань України звинуватило Порошенка у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організації.

Звинувачення пов'язані з тим, що Порошенко, будучи президентом, допомагав проросійським сепаратистам в Донбасі продати Києву вугілля на 54 мільйони доларів в 2014 і 2015 роках. Порошенко співпрацював з Віктором Медведчуком, одним з найближчих друзів президента Росії Володимира Путіна в Україні.

В Україну Порошенко планує повернутися 17 січня. Його група підтримки, соратники і однопартійці вже влаштували масову підтримку в соцмережах. А до цього в ЗМІ активно розганялася історія про арешт активів "Прямого" і 5 каналу, які асоціюють з Порошенком. Але насправді в ДБР пояснили, що ніяких обмежень в роботі ЗМІ немає, а арешт стосувався тільки майна екс-президента.