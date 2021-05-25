7-8 липня у Вільнюсі (Литва) відбудеться четверта міжнародна конференція з реформ в Україні.

Посли країн «Великої сімки» (Велика Британія, США, Канада, Франція, Італія, Німеччина і Японія) очікують на демонстрацію міжнародної солідарності з Україною на цьогорічній конференції реформ у Вільнюсі.

Про це йдеться в офіційному Twitter-акаунті головування Британії у «Групі підтримки» послів G7 в Україні.

«Посли G7 радо зустрілись із послом з МЗС Литви Деґутісом, щоб обговорити Конференцію з реформ в Україні. Чекаємо на демонстрацію міжнародної солідарності з Україною, відзначення поступу України у реформах і визначення кроків для вдосконалення (зокрема верховенства права і судочинства) у Вільнюсі в липні», - заявили дипломати.

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Довідка УНІАН. Конференція з реформ в Україні (Ukraine Reform Conference) – щорічна міжнародна подія, присвячена експертному обговоренню прогресу реформ в Україні.

З 2017 року конференція об’єднує українських та міжнародних посадовців, бізнесменів топ-рівня, представників країн ЄС, НАТО, G7 та громадянського суспільства задля підбиття річних підсумків процесу реформування в Україні та обговорення подальших пріоритетних кроків і перспектив.

Попередні три конференції відбулися у Лондоні, Копенгагені та Торонто.

Четверта міжнародна конференція з реформ в Україні запланована на 7-8 липня у Вільнюсі (Литва).

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Автор: Віталій Саєнко