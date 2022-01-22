При цьому дипломат висловив надію на вирішення напруженості між Україною і РФ дипломатичним шляхом.

Посол України у Великобританії Вадим Пристайко розповів про готовність попросити Лондон про перекидання військ на українську територію у разі, якщо російський президент Володимир Путін зважиться на широкомасштабний наступ.

Про це дипломат розповів в інтерв'ю телеканалу ДОМ.

"Якщо буде початок активних бойових дій, попросимо все, що завгодно, включаючи британських військовослужбовців на нашу територію", - сказав Пристайко.

При цьому він зазначив, що Київ проситиме втручання своїх західних партнерів, таких як Великобританія, у разі початку війни. Посол пояснив, що крім зброї Україна готова прийняти допомогу іноземних військових, оскільки Росія має в своєму розпорядженні численні збройні сили і ЗСУ потрібна підтримка в протистоянні.

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Він додав, що в разі розв'язання Москвою війни, вона стане катастрофічною як для України і РФ, так і для всієї Європи. Саме тому, на думку Пристайка, потрібно докласти зусиль зараз і запобігти військовим діям.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Великобританія почала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти захиститися від потенційного вторгнення Росії.

Крім того, сьогодні глава МЗС Британії Елізабет Трасс заявила, що Британія розглядає можливість створення тристороннього союзу між Британією, Польщею та Україною. Вона додала, що сторонам треба все активізувати: "разом з нашими союзниками ми будемо продовжувати підтримувати Україну і закликати Росію до деескалації". Трасс підкреслила, що криза в Східній Європі має значення для всього світу.