Американський посол заявляє, що Москва у 2014 році помстилася Україні за рішення обрати шлях демократичних реформ.

Постійний представник Сполучених Штатів Америки при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявляє, що її країна підтримала ініціативу України "Кримська платформа з деокупації півострова".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Томас-Грінфілд повідомила під час неформального онлайн-засідання ООН за формулою "Арріа" на тему "Крим: 7 років порушень суверенітету та територіальної цілісності України".

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"Сполучені Штати вітають нову ініціативу України "Кримська платформа" як наступний крок і майданчик для міжнародних партнерів... Настав час припинити окупацію Криму Росією і її нинішню агресію на сході України. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження нашої роботи з Україною, нашими союзниками і партнерами, щоб досягти цього", - наголосила Томас-Грінфілд.

Посол заявила, що через сім років з часу вторгнення Росії до Криму, міжнародна спільнота підтримує основні засади Статуту ООН, що "жодна країна не може змінювати кордони іншої через силу".

"Росія хоче, аби ми вірили, що її вторгнення до Криму було виправданим та спровокованим. Але ми не дозволимо нас обдурити. Правда полягає у тому, що після того, як протести (на Майдані - УНІАН) припинили діяльність корумпованого режиму Януковича, Москва помстилася Україні за її рішення окреслити шлях у напрямку демократичних реформ", - сказала американський дипломат.

Вона нагадала, як у лютому 2014 року російські "зелені чоловічки" з російською зброєю отримали контроль над Кримом.

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"У березні російські агітатори захопили будівлі і розпалили кривавий конфлікт на Донбасі, який забрав життя понад 13 тис. осіб. Таким чином кампанія з підриву і дестабілізації України розпочалася", - констатувала вона.

Водночас Томас-Грінфілд зазначила, що російська агресія не є "внутрішнім українським конфліктом", як стверджує Росія.

"Росія фінансує, озброює, тренує свої маріонеткові сили і збройних групи, очолює їх, і воює на їхній стороні на сході України. Після її вторгнення у Крим відбувся ряд убивств і зникнень десятка опонентів окупації. Ці справи залишаються нерозкритими, і вони мають бути розслідувані. Ми наполегливо закликаємо Росію звільнити більш ніж 100 українських політичних в'язнів, яких вона утримує", - підкреслила посол США.

Окупація Криму: довідка УНІАН

Росія окупувала український Крим, увівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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Автор: Віталій Саєнко