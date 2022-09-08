Радник керівника ОП прокоментував повідомлення окупантів про те, що нібито немає жодного контрнаступу Збройних сил України.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що росіяни потребують тотальної дешизофренізації.

Про це Подоляк повідомив у мікроблозі Twitter.

Зокрема, радник керівника ОП звернув увагу на заяви російських окупантів: "Ніякої паніки немає. Жодного контрнаступу немає. Жодних втрат немає. Все йде за планом... Але як же не хочеться звідси їхати, тут, на окупованих територіях, так затишно, по-домашньому".

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У цьому зв'язку, Подоляк заявив: "Здається, "русский мир" потребує ще й тотальної дешизофренізації...".

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня президент України Володимир Зеленський привітав успіхи українських військових на Харківщині та півдні країни.

Водночас, глава держави наголосив, що наразі ще не час називати ті чи інші населені пункти, у які повертається український прапор.

Нагадаємо, також наприкінці серпня стало відомо, що ЗСУ на Херсонщині почали контрнаступальні дії, противник несе серйозні втрати.

Американський інститут вивчення війни (ISW) опублікував інтерактивну карту, яка показує зміни на фронті в Україні. Згідно з картою, ЗСУ просуваються в районі Балаклії Харківської області.

Як повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, наразі бойові дії йдуть по всій лінії фронту, певні успіхи у Збройних сил є.

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