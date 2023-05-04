Окрім гуманітарних проектів американці планують налагодити тісну співпрацю між лідерами державного та приватного секторів Юти й України.

В Україні перебуває делегація із США на чолі з сенатором Штату ЮТА Стюартом Адамсом. Місцева влада, представники благодійної організації "August Mission", почесний консул України у США Лейк Сіті Джонатан Фрідман та представники 20% від економічної діяльності штату у безпековій, оборонній, аерокосмічній, медичній, технологічній сферах вже завітали на Хмельниччину, відвідали Київ і завершатимуть свою офіційну поїздку у Львові. Цей візит є результатом домовленостей, які було досягнуто головою Хмельницької обласної ради Віолетою Лабазюк під час робочої поїздки до штату Юта торік та на особисте запрошення народного депутата України Сергія Лабазюка.

Як повідомляє народний депутат Лабазюк на своїй офіційній сторінці у Facebook , окрім гуманітарних проектів американці планують налагодити тісну співпрацю між лідерами державного та приватного секторів Юти й України, особливо в оборонному та технологічному секторах. Під час перебування у столиці американські партнери разом з представниками на базі трьох ключових відомств - Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства економіки та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури - разом з міністрами та замміністрами говорили про важливе:

якою може бути Україна після завершення війни;

посилення виробництва технологій, які прискорять перемогу (зокрема, розвиток аерокосмічної галузі для контролю неба);

гуманітарне розмінування - також в пріоритеті. 40% територій потребують розмінування, тому важливо: отримати важке обладнання, залучити допомогу з навчання людей, аби в 10 разів збільшити число саперів);

інвестиції в розвиток агросектору України, перехід від сировинної до переробної промисловості.

"Україна прагне залучити приватні інвестиції в економіку ще до закінчення війни. Тому наразі ми працюємо над впровадженням комплексного страхування військових ризиків як для іноземних, так і для вітчизняних підприємців. Також у співпраці з США ми можемо збільшити виробництво біометану, м’ясної та молочної продукції, а також разом працювати над переробною галуззю", - говорить парламентар Лабазюк.

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На завершення робочого дня в Торгово-промисловій палаті України представники делегації зі штату Юта разом з головами українських профільних комітетів та парламентарями обговорили шляхи реалізації спільних проектів та взаємодії між лідерами державного та приватного секторів Юти та України, особливо в оборонному та технологічному секторах, сільського господарства, альтернативної енергетики.

"Ми всі сподіваємося на мирне майбутнє України. Вдячні за прийняття нашої делегації. США підтримуватиме Україну до кінця - до перемоги. Український і американський народ поєднують людські цінності… Зло має бути знищене", - висловив слова підтримки сенатор штату Юта Стюард Адамс.

За словами народного депутата України, члена аграрного комітету Сергія Лабазюка, наразі економіка – це ще одна зброя проти ворога, тому на законодавчому рівні парламентарі готові зробити усе можливе, аби для партнерів умови ведення бізнесу в Україні стали більш комфортними: "Вкотре переконуюся – бізнес це не тільки про гроші, це про людські цінності. Приїзд делегації США до нашої країни в умовах війни – потужний сигнал підтримки й бачення перспектив нашої країни. Ми готові включатися, співпрацювати й створювати комфортні умови ведення бізнесу для наших іноземних партнерів. Працюємо… Ми не самі".

Загалом члени делегації зі штату Юта разом з керівництвом держави домовились продовжити діалог щодо реалізації інвестиційних проектів з метою повоєнного відновлення України та стабілізації економіки під час війни.