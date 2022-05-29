Санкції проти Росії не зніматимуть доти, доки Путін не виведе свої війська з України.

Росія переживає стрес від західних санкцій, введених через жорстокий напад на Україну.

Про це пишуть британські розвідники.

Вони згадали недавню заяву заступника глави МЗС РФ Андрія Руденка, який закликав Україну розмінувати територію Одеського порту для надання гуманітарного коридору суден.

Прохання Руденка до України відповідає основному принципу сучасної російської стратегії обміну повідомленнями: представлення альтернативних наративів, нехай і непереконливих, щоб ускладнити розуміння аудиторії.

В цьому випадку Україна встановила морські міни тільки через реальну загрозу російських морських десантів з Чорного моря, нагадують військові.

У розвідці зазначили, що Росія продемонструвала, чи готова вона використовувати глобальну продовольчу безпеку в своїх політичних цілях, а потім представити себе розумним гравцем і звинуватити Захід у всіх невдачах.

"Спроба Росії домогтися ослаблення міжнародних санкцій також підкреслює стрес, який санкції чинять на режим", - констатують у розвідці.

Війна в Україні: актуальні дані

Ворог зосередив зусилля на захопленні Луганської та Донецької областей. Наразі тривають запеклі бої за Сєвєродонецьк: окупанти зайняли готель на околицях міста, а ЗСУ намагаються їх звідти вибити.

Війська РФ намагаються також наступати на Слов'янському напрямку. Ворожі військові перекидають під Куп'янськ Харківської області додаткову техніку. У деяких населених пунктах росіяни намагалися розвинути наступ - зазнали поразки і відійшли.

Росія продовжує бомбити українські міста, тероризуючи цивільне населення.

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