Представник турецького лідера наголосив, що позиція країни щодо Криму незмінна з 2014 року.

Туреччина не визнає незаконно анексований Крим частиною РФ. Повернення півострова Україні повинне бути основою будьт-якої угоди з Росією.

Про це заявив офіційний представник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана Ібрагім Калін в ефірі CNN, передає Haber.

"Анексія Криму Росією є незаконною, і позиція Туреччини щодо цього питання не змінилася від 2014 року. Крим є частиною української території. Це має бути основою будь-якої угоди, яка буде укладена (між РФ та Україною - УНІАН)", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, вчора під час промови на саміті "Кримська платформа" Ердоган заявив, що Крим повинен бути повернений Україні.

"Ми вважаємо захоплення Криму незаконним, неконституційним. Це наша принципова позиція з погляду морального і юридичного. Міжнародне право вимагає, щоб Крим повернули Україні. Це важливо для всього регіону і для світової безпекової системи", - наголосив він.

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