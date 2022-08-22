Він також нагадав про підписання "зернової угоди" з вивезення агропродукції з України і висловив сподівання, що подібним чином буде врегульована війна.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав організацію зустрічі президентів України і РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна метою Анкари.

Про це заявив Ердоган під час звернення до нації, пише Hurriyet.

"У нас була можливість детально обговорити з Путіним розвиток подій. Ми їздили в Україну і мали подібну зустріч із Зеленським. Наша мета – зібрати Путіна і Зеленського в нашій країні найближчим часом, щоб прокласти шлях до вирішення кризи", - заявив Ердоган.

Він також нагадав про підписання "зернової угоди" з вивезення агропродукції з України і висловив сподівання, що подібним чином буде врегульована війна.

Зазначимо, нещодавно президент Зеленський заявив, що переговори з РФ - це не діалог, а ультиматум з боку Росії, а в разі проведення "референдумів" переговори з Україною для РФ будуть закриті.

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