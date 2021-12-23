Депутат-каратист Станіслав Горуна заявив, що Федун назвав його "ватою".

Депутати влаштували бійку на сесії Львівської райради. У нерівному бою зійшлися депутат від ВО "Свобода" та ветеран АТО Богдан Федун й депутат від "Самопомічі" та олімпійський призер з карате Станіслав Горуна.

Про це повідомляє місцеве видання ZAXID.NET.

Депутати встигли поштовхатися, поборотися, обмінятися ударами та повалити один одного, поки колеги їх не розняли.

Пізніше Горуна розповів, що його опонент після засідання сесії райради почав словесно його ображати та назвав "ватою"".

Читайте такожУ Києві за бійку з поліцією затримано одіозного екс-нардепа: з'явилося його фото в кайданках"Я йому сказав: "Якби ти був нормальним чоловіком, ти б мені це сказав при особистій зустрічі, коли ми зустрічалися й обговорювали всі ці питання, а не зараз на камеру. А зараз ти себе ведеш як сопляк", - пояснив сутичку депутат.

За його словами, після цього Федун продовжив його ображати та став кидатися з кулаками.

"Спробував мене головою вдарити, потім коліном, рукою на мене замахнувся. Я просто повалив його на землю", - розповів Горуна.

Водночас депутат не уточнив, що саме стало причиною конфлікту.

Бійки депутатів в Україні

Бійки між депутатами в Україні не рідкість. Так, 21 грудня депутати Криворізької міської ради від "Слуги народу" з прихильниками зірвали сесію Криворізької районної ради, в ході якої планувалося розглянути питання про передачу понад 5 тисяч га земель кільком територіальним громадам району.

При цьому раніше на Харківщині в місті Ізюм під час чергової сесії міськради сталася бійка між депутатами.

Учасниками конфлікту стали депутати Анатолій Жидков з "Нових облич" і Денис Штейман від "Опозиційної платформи – За життя". Штейман не погоджувався з міським головою Валерієм Марченком з перших хвилин сесії і часто кричав, а Марченко щоразу заспокоював колегу. Через кілька годин депутати не стрималися і почали бійку.

Крім того, у травні 2021 року під Києвом сталася бійка депутатів. В результаті інциденту учасницю конфлікту госпіталізували. За його словами, депутат від партії "Нові обличчя" Олександр Хвостенко вдарив по голові депутата від "УДАР" Олену Сокотюк.

Вас також можуть зацікавити новини: