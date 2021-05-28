Депутати вже звернулися з цього приводу до правоохоронців з вимогою ретельно дослідити справу.

Під Києвом сталася бійка депутатів. Унаслідок інциденту учасницю конфлікту госпіталізували.

Про це у Facebook повідомив депутат Дмитро Білоцерковець.

Сутичка між депутатами сталася 27 травня після закриття сесії Коцюбинської селищної ради у залі будинку культури.

За його словами, депутат від партії «Нові обличчя» Олександр Хвостенко вдарив по голові депутатку від «УДАР» Олену Сокотюк.

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Жінка фіксувала на камеру словесну перепалку між колегами Хвостенка та місцевим мешканцем, що прийшов на засідання, аби висловити обурення діями влади. Білоцерковець пише, що чоловік ставив депутатам «незручні питання».

В опублікованому зверненні до поліції вказано, що група депутатів від «Нових облич» після поставлених питань почала штовхати та бити активіста.

Потерпіла гучно заявила, що бачить і фіксує протиправні дії. Після цього Хвостенко вибив у неї телефон з рук і вдарив. Водночас депутатка від «Голосу» Наталія Коломієць у Facebook уточнила, що перший удар прийшовся по руках, а потім – у голову.

«Телефон відлетів на кілька метрів. Сокотюк виставила вперед селфі-палку, захищаючись від Хвостенка. З криком: «ти шо вапщє уже?!» Хвостенко вдарив жінку з розмаху в голову!» – написала Коломієць.

Депутати вже звернулися з цього приводу до правоохоронців з вимогою ретельно дослідити справу. Також однопартійці Сокотюк закликають керівництво «Нові обличчя» відреагувати на недостойні дії свого депутата.

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Автор: Яна Ставська