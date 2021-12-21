Поліція нікого не затримувала та проводить перевірку щодо цього інциденту.

Депутати Криворізької міської ради від "Слуги народу" з прихильниками сьогодні зірвали сесію Криворізької районної ради, в ході якої планувалося розглянути питання про передачу понад 5 тисяч га земель кільком територіальним громадам району.

Про це повідомляє Telegram-каналу "Свої".

Відзначається, що під час сесії райради в зал увірвалася, виламавши двері, група чоловіків. Серед бешкетників були депутати від "Слуги народу" Олександр Фастовець та Денис Вікленко. Вони всіляко заважали проводити сесію.

Зокрема, Вікленко обрізав мікрофони доповідачу та ображав присутніх. Він облив водою чоловіка, який зробив зауваження, та плюнув йому в обличчя.

Правоохоронці, які були на сесії, заявили, що згідно з анонімним повідомленням, в приміщенні закладена вибухівка. У засіданні оголосили перерву на три години.

Як повідомила УНІАН, прес-секретар Криворізького відділу поліції Оксана Лесонен, вибухівку не виявили, але "сесію завершили". За її словами, щодо цього інциденту поліція проводить перевірку, поки нікого не затримували.

Читайте такожНАЗК запросило для пояснень комуніста Петра Симоненка та інших політиківЯк раніше повідомляв УНІАН, на Харківщині в місті Ізюм під час чергової сесії міськради сталася бійка між депутатами.

Учасниками конфлікту стали депутати Анатолій Жидков з "нових облич" та Денис Штейман від "Опозиційної платформи – За життя". Штейман не погоджувався з міським головою Валерієм Марченком з перших хвилин сесії й часто кричав, а Марченко щоразу заспокоював колегу. Через кілька годин депутати не стрималися і почали бійку.

Крім того, у травні 2021 року під Києвом сталася бійка депутатів. В результаті інциденту учасницю конфлікту госпіталізували. За його словами, депутат від партії "Нові обличчя" Олександр Хвостенко вдарив по голові депутата від "УДАР" Олену Сокотюк.

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