На ньому мають розглянути, зокрема зміну календарного плану сесії.

Завтра о 13:00 має відбутися позачергове засідання Верховної Ради України.

Про це повідомив член Комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту, народний депутат від ”Слуги народу” Павло Фролов у своєму Теlegram-каналі.

"На 13:00 п’ятниці, 19 березня, планується позачергове засідання Верховної Ради", - написав він.

Депутат додав, що на засіданні має бути розглянуто питання про внесення змін до календарного плану п’ятої сесії ВР, що передбачають призупинення пленарних засідань до 13 квітня.

Читайте такожЗавтра відбудеться нове засідання РНБО - ЗМІ

Також планується розглянути законопроект "Про внесення зміни до статті 92 закону ”Про лікарські засоби” щодо державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів під зобов’язання" (реєстраційний № 5247).

За словами Фролова, він передбачає звільнення виробників вакцин від COVID-19 та усіх долучених до вакцинації медиків від відповідальності за будь-які негативні наслідки щеплень.

"Без прийняття цього закону Україна не отримає безкоштовні вакцини в рамках механізму COVAX, у тому числі і вакцину Pfizer", - зазначив він.

Ситуація з коронавірусом у Києві

У столиці 17 березня виявили понад 1 тис. нових хворих на COVID-19, 30 людей померли. До лікарень з коронавірусною хворобою госпіталізували 148 пацієнтів.

Учора Кличко заявив, що місто може опинитись у "червоній зоні" епідемічної небезпеки через кілька днів – максимум тиждень, якщо не посилювати карантинні обмеження.

З 20 березня було вирішено запровадити жорсткий карантин через ситуацію з поширенням коронавірусу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тетяна Поляковська