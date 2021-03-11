Сьогодні, 11 березня, о 21:45 на телеглядачів "1+1" чекає новий випуск суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу". У прямому ефірі Наталія Мосейчук, експерти, політики та гості студії обговорять причини збільшення кількості дитячих суїцидів в Україні та вплив контенту соцмереж на дитячу психіку.

Діти із цілком благополучних родин стають жертвами так званих "груп смерті" у соціальних мережах. У ток-шоу "Право на владу" будуть з’ясовувати, хто і навіщо це організовує та як вберегти дитину від подібного контенту в Інтернеті. У другій частині програми Наталія Мосейчук з експертами будуть дискутувати про спроби влади впорядкувати роботу інтернет-ресурсів та соціальних медіа. Що пропонує новий закон про медіа? Які обмеження доречні, а які потенційно небезпечні?

В дискусії візьмуть участь: заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, головний інспектор департаменту кіберполіції Нацполіції Роман Сочка, юристка-кримінологиня Анна Маляр, експерт з управління репутацією Борис Тізенгаузен, доктор медичних наук, психотерапевт Олег Чабан, народний депутат з фракції "Слуга народу" Микита Потураєв, народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький, голова комітету з питань свободи слова, народний депутат з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Нестор Шуфрич, позафракційний народний депутат Олександр Дубінський, головний редактор інтернет-порталу "РБК-Україна" Сергій Щербина, політик, телеведучий Сергій Притула, бізнесмен, філантроп Гарік Корогодський, політичний аналітик, телекритик Дмитро Литвин, блогер, засновник креативної агенції Klym&Co Максим Клименко.

Дивіться новий випуск "Право на владу" вже сьогодні о 21.45 на "1+1".

Свої запитання телеглядачі можуть ставити на Facebook-сторінці програми.

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Автор: УНІАН