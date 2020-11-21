Правопорушень під час заходів у столиці з нагоди Дня гідності та свободи не зафіксовано.
Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, заходи в столиці з нагоди Дня гідності та свободи пройшли спокійно.
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Працівники поліції та нацгвардійці стежили за правопорядком у місцях проведення заходів.
Жодних правопорушень не зафіксовано.
Правоохоронці продовжують забезпечувати публічну безпеку і порядок на вулицях столиці.
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