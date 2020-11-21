Правоохоронці продовжують забезпечувати публічну безпеку і порядок на вулицях Києва.

Правопорушень під час заходів у столиці з нагоди Дня гідності та свободи не зафіксовано.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, заходи в столиці з нагоди Дня гідності та свободи пройшли спокійно.

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Працівники поліції та нацгвардійці стежили за правопорядком у місцях проведення заходів.

Жодних правопорушень не зафіксовано.

Правоохоронці продовжують забезпечувати публічну безпеку і порядок на вулицях столиці.

Як відзначали річницю

21 листопада вранці на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві відслужили молебень за героями, загиблими за незалежність України.

Також на Європейській площі перед автомаршем "Майдан-Феофанія" відбувся мітинг. Учасники автомаршу "Майдан-Феофанія" транслювали аудіозапис виступу президента про те, що у перших осіб держави не має бути привілеїв.

Коронавірус у Зеленського: що відомо

9 листопада Зеленський повідомив, що інфікувався коронавірусом.

2 листопада Зеленського госпіталізували до клініки "Феофанія". З лікарні глава держави кілька разів записував відеозвернення.

За словами прес-секретаря Зеленського Юлії Мендель, президент почуває себе значно краще.

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Автор: Вікторія Токарєва