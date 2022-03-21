В даний час служби безпеки перевіряють можливість такої поїздки.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розглядає можливість термінової поїздки до Києва для особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським

Як повідомляє видання Daily Mail, таким чином Британський прем'єр має намір продемонструвати підтримку Україні у війні з Росією. При цьому він попросив чиновників вивчити практичність і цінність поїздки в українську столицю для переговорів з президентом Володимиром Зеленським. Незважаючи на застереження, Джонсон "хоче поїхати", якщо це можливо зробити.

"Якщо відкинути міркування безпеки, які досить істотні, питання в тому, чи є щось додаткове, чого можна досягти, відвідавши країну особисто, або це буде просто демонстрація солідарності. Чи є це достатньою метою саме по собі", – зазначило джерело видання.

При цьому видання зазначає, що нічний обстріл одного з районів Києва показав, наскільки складно буде забезпечити безпеку прем'єр-міністра в разі його візиту.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня в Києві в Подільському районі прогриміли вибухи. Через ракетні удари російських окупантів пошкоджено кілька будинків і торговий центр, загинули чотири людини.