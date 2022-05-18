Ірпінь звільнили від окупантів 28 березня 2022 року, однак сліди війни досі в місті усюди.

Вже пройшло трохи більше, ніж півтори місяці з того моменту, як українські захисники звільнили від російських окупантів Ірпінь у Київській області.

Фотокореспондент УНІАН побував в Ірпені, щоб зафіксувати, як місто поступово повертається до життя.

Хоча в місті активно ведуться відновлювальні роботи, а на вулицях можна побачити людей у мирній обстановці, сліди війни там ще спостерігаються всюди – зруйновані будинки, розбиті автівки та знищена інфраструктура.

Як повідомляв УНІАН, місто Ірпінь Київської області, яке одним з перших прийняло на себе удар армії РФ після повномасштабного військового вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, було звільнене з-під російської окупації 28 березня 2022 року.

За словами мера Ірпеня Олександра Маркушина, за місяць запеклих боїв було пошкоджено 70% міста.

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