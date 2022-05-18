Вже пройшло трохи більше, ніж півтори місяці з того моменту, як українські захисники звільнили від російських окупантів Ірпінь у Київській області.
Фотокореспондент УНІАН побував в Ірпені, щоб зафіксувати, як місто поступово повертається до життя.
Хоча в місті активно ведуться відновлювальні роботи, а на вулицях можна побачити людей у мирній обстановці, сліди війни там ще спостерігаються всюди – зруйновані будинки, розбиті автівки та знищена інфраструктура.
Як повідомляв УНІАН, місто Ірпінь Київської області, яке одним з перших прийняло на себе удар армії РФ після повномасштабного військового вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, було звільнене з-під російської окупації 28 березня 2022 року.
За словами мера Ірпеня Олександра Маркушина, за місяць запеклих боїв було пошкоджено 70% міста.
Вас також можуть зацікавити новини:
- З Києва до Ірпеня запускають перші маршрутки
- Ірпінь все більше оживає: вже скоро мешканці міста зможуть повернутися додому - мер
- Електропостачання Ірпеня планують повністю відновити до середини травня – мер міста
- Прем'єр Канади Джастін Трюдо приїхав у зруйнований Ірпінь (фото)
- Сапери перевірили місто Ірпінь: мер показав зібрані "подарунки" росіян (відео)