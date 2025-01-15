Польські родини потребують гідного поховання своїх близьких, наголосив польський прем'єр.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск пообіцяв не допустити використання в політичних іграх драматичних сторінок в історії польского та українського ннародів, зокрема Волинської трагедії. Як передає кореспондент УНІАН, про це Туск сказав у Варшаві на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми знаходимо спільну мову і способи спільних дій, особливо якщо йдеться про Волинську трагедію. І також усі чутливі питання в нашій історії вимагають емпатії зі сторони України, і також зі сторони Польщі щодо України", - сказав Туск.

На його думку, це мають бути паралельні процеси.

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"Я не дозволю, щоби у Польщі використовували цю драматичну історію з метою у політичних іграх. Ми будемо дуже послідовно працювати для швидкого і системного [розв'язання] цієї проблеми. І дякую за розуміння. Це зайняло кілька років. Інколи це зникає у політичних дискусіях, але є ця очевидна проблема і потреба польських родин, яку треба вирішити, щоби гідно поховати своїх близьких, які були жертвами Волинської трагедії", - наголосив Туск.

Польський прем'єр додав, що цей принцип має стосуватися усіх сторін, те, що "ми розуміємо у цьому питанні, що починаємо говорити нормальною мовою і прийняли рішення".

Україна зняла мораторій на ексгумацію жертв Волинської трагедії

Як повідомляв УНІАН, ексгумаційні роботи на місцях поховань польських жертв Волинської трагедії розпочнуться навесні. Ексгумаційні роботи не проводилися вже багато років через суперечку між Києвом і Варшавою, яка тягнеться з 2017 року. Тоді Україна наклала мораторій на проведення відповідних робіт через знесення памʼятника воїнам УПА у польському селі Грушовичі.

Зрештою наприкінці 2024 року міністрам закордонних справ двох країн вдалося знайти спільну мову щодо цієї проблеми, і мораторій було скасовано.

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