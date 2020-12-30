Як раніше повідомляли українські та зарубіжні ЗМІ, керівництво Туркменістану позитивно відреагувало на запит Української Сторони про призначення Віктора Майко послом України в цій важливій для нас країні.

Нагадаємо, раніше іноземні ЗМІ повідомили, що МЗС України отримав в найкоротші терміни (3 дні) агреман для Віктора Майко.

Віктор Майко вже працював на посаді посла України в Ашхабаді в період 2005-2010 роках. За цей час українсько-туркменські торговельно-економічні відносини перебували на безпрецедентно високому рівні. Країни активно взаємодіяли в політичній, економічній, культурній та гуманітарній сферах. А українські будівельні компанії реалізовували багатомільйонні проекти на території Туркменістану.

Віктор Майко добре відомий як у вищих політичних, так і громадських колах Туркменістану, адже саме при ньому товарообіг Туркменістану та України досягав рекордних 6 млрд. американських доларів.

Тому очікуваним рішенням Президента України став Указ про призначення Віктора Майка надзвичайним Повноважним послом України в Туркменістані.

Нового посла в цій надзвичайно важливій для України країні чекає цілий ряд викликів: відновлення регулярного політичного діалогу на високому і вищому рівні, нарощування колишніх обсягів торгівлі та повернення українських компаній на туркменський будівельний ринок, відновлення активної співпраці в гуманітарній і культурній сферах, відновлення прямого авіасполучення, повернення Туркменських студентів в українські вузи і багато іншого.

У зв'язку з цим призначенням є надія на те, що Україні вдасться відновити свою потужну присутність в Туркменістані. Що, в свою чергу, може стати хорошим прикладом і каталізатором для повноцінної присутності українських експортерів товарів і послуг в Центральній Азії та Каспійському регіоні.

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Автор: УНІАН