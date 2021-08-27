Святкові заходи в Кишиневі почалися без Зеленського і Йоханніса, але в присутності президента Польщі Анджея Дуди, який прибув до Кишинева напередодні.

Президенти Румунії Клаус Йоханніс та України Володимир Зеленський прибули на площу Великих Національних зборів у Кишиневі, де проходить парад з нагоди 30-річчя незалежності Молдови.

Як повідомляє молдавське видання NewsMaker, прибуття президентів затрималося через туман в аеропорту Кишинева.

Літак президента України Володимира Зеленського, який повинен був прилетіти до Кишинева для участі у святкуванні Дня незалежності, через туман в аеропорту Кишинева був змушений повернутися в Україну і приземлився в Одесі. Після дозаправки він вилетів до Кишинева, який вже приймає літаки.

Зеленський прибув на площу Великих Національних зборів і встиг подивитися фінальну частину параду, присвяченого 30-річчю незалежності Молдови.

Читайте такожЛітак Зеленського не зміг приземлитися в Кишиневі: названо причинуПрезидент Румунії Клаус Йоханніс теж не зміг вчасно дістатися до Кишинева. Його літак чекав на злітній смузі в Бухаресті, поки в Кишиневі покращаться погодні умови. Він вже приземлився в Кишиневі і прибув на парад.

Святкові заходи в Кишиневі почалися без Зеленського і Йоханніса, але в присутності президента Польщі Анджея Дуди, який прибув до Кишинева напередодні.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Віталій Саєнко