Президентський літак не приземлився в столиці Молдови й полетів в Одесу, з'ясували журналісти.

Літак президента Володимира Зеленського не зміг приземлитися в столиці Молдови Кишиневі.

Борт не приземлився в Кишиневі через туман, повідомляє одеське видання "Думський".

За його відомостями, літак Зеленського полетів до Одеси.

"...вранці президентський Airbus A319 приземлився в нашому (одеському – Ред.) аеропорту", – з'ясувало видання.

Пізніше стало відомо, що президентський літак дозаправився й вилетів до столиці Молдови – Кишинів почав приймати літаки.

Раніше повідомлялося, що президент Молдови Майї Санду запросила Володимира Зеленського 27 серпня відвідати Кишинів з нагоди 30-ї річниці незалежності молдавської держави.

Під час візиту до Молдови були заплановані, зокрема, переговори Зеленського з Санду.

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Автор: Екатерина Присяжнюк