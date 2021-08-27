Літак президента Володимира Зеленського не зміг приземлитися в столиці Молдови Кишиневі.
Борт не приземлився в Кишиневі через туман, повідомляє одеське видання "Думський".
За його відомостями, літак Зеленського полетів до Одеси.
"...вранці президентський Airbus A319 приземлився в нашому (одеському – Ред.) аеропорту", – з'ясувало видання.
Пізніше стало відомо, що президентський літак дозаправився й вилетів до столиці Молдови – Кишинів почав приймати літаки.
Раніше повідомлялося, що президент Молдови Майї Санду запросила Володимира Зеленського 27 серпня відвідати Кишинів з нагоди 30-ї річниці незалежності молдавської держави.
Під час візиту до Молдови були заплановані, зокрема, переговори Зеленського з Санду.