Секретар РНБО зазначив, що країна їм "цього не вибачить", і додав, що статтю про держзраду ніхто не скасовував.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов звернувся до тих, хто готував Будапештський меморандум, і закликав їх "припиняти займатися дурнею".

Про це він сказав в ефірі телемарафону. Коментуючи надання гарантій безпеки для України, Данілов зауважив, що першочерговим чинником таких гарантій для країни є наявність у неї ядерної зброї.

"У нас ядерної зброї, з урахуванням того, що в нас її безкоштовно, наголошую, забрали свого часу, немає", - зауважив Данілов.

Відео дня

Він додав, що якщо йтиметься про прямі гарантії Сполучених Штатів Америки, то "треба дивитися, в якому вигляді вони будуть, щоб не сталося так, як зі славнозвісним меморандумом, який готували у 1994 році".

"Я хочу звернути увагу, що люди, які готували меморандум у 1994 році, вони і зараз під ногами десь там знаходяться у деяких процесах. І так само нам пропонують певні речі… Шановні друзі, ми дуже уважно відслідковуємо всі ваші процеси і вам треба припинити. Я вже неодноразово звертався до цих людей, що припиняйте займатися цією дурнею. Тому що країна вам цього не вибачить", - наголосив секретар РНБО.

Данілов додав, що "ми проковтнули меморандум 1994 року", але "якщо вони надалі будуть нам пропонувати якісь нісенітниці, то це може вже дуже небезпечно для них закінчитися".

"Я ще раз наголошую, 111-ту статтю (стаття Кримінального кодексу України, яка стосується державної зради, - УНІАН) ніхто ні для кого не скасовував", - сказав він.

На запитання, кого саме Данілов має на увазі, він зауважив, що ці люди мають дипломатичний статус.

"Вони розуміють, про кого йдеться. Це не є секретом. Ці так звані, скажімо так, треті кола, другі кола. Там, де за спинами нашого українського народу ведуться якісь речі", - сказав секретар РНБО.

Він додав, що "Лавров (міністр закордонних справ Росії, - УНІАН) у Сполучених Штатах зустрічався з тими людьми, які не мають відношення зараз до політики у Вашингтоні, але мають бажання на щось там впливати, з ними спілкувалися".

"Майте на увазі, що у нас так само є такі люди, які роблять вигляд, що вони від імені українського народу можуть щось вирішувати", - сказав секретар РНБО.

Саміт НАТО у Вільнюсі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 11 липня у Вільнюсі (Литва) стартує саміт НАТО, на якому українська влада очікує отримати конкретне рішення щодо свого членства в Альянсі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті можуть узгодити майбутнє приєднання України без етапу Плану дій щодо членства. Крім того, на заході мають ухвалити програму підтримки, щоб наблизити Україну до НАТО.

За словами генсека, наразі кінцевого рішення немає - тривають консультації щодо рішень, які будуть ухвалені на саміті НАТО, однак він переконаний, що там буде чіткий сигнал щодо України.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні напередодні саміту наголосив, що усі розуміють, що Україна має бути членом НАТО. І хоча війна заважає негайному вступу, відповідний сигнал потрібен вже зараз.

Вас також можуть зацікавити новини: