Марк Рютте наголошує, що швидкої процедури вступу до Євросоюзу не існує.

Прем'єр-міністр Королівства Нідерланди Марк Рютте наголошує, що прискорений процес вступу України в Європейський Союз викличе розчарування серед країн Західних Балкан.

Про це повідомляє Politico.

Зокрема, Рютте застерігає від прискореного процесу вступу України в ЄС.

"Вступ в ЄС - це процес. Немає швидкої процедури для приєднання. Якби ми зробили це, ми перетворили б процес вступу на політичний процес, і цього не має статися", - заявив Рютте.

Він попередив, що надання Україні особливої ролі для вступу в ЄС може спричинити серйозне розчарування серед інших країн, які також хочуть приєднатися до Євросоюзу.

"Ризик такого прискорення полягає у тому, що стабільність на Західних Балканах може бути під загрозою, оскільки там країни також хочуть приєднатися: Північна Македонія і Албанія", - наголосив Рютте і додав, що це чутливе питання.

Прискорений процес вступу України в ЄС: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

18 березня Зеленський за результатами розмови з президентом Єврокомісії повідомив, що висновок ЄК щодо заявки на членство буде підготовлено протягом кількох місяців.

На саміті ЄС 24-25 березня лідери держав і урядів країн-членів Європейського Союзу підтвердили визнання європейських прагнень України й очікують на висновки Європейської комісії з приводу готовності України отримати статус кандидата на вступ.