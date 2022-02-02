Міжнародна спільнота побоюється, щоби Росія не залучила зосереджені навколо України війська до вторгнення.

Прем'єр Британії Борис Джонсон записав короткий ролик з Києва, де 1 лютого відбулась зустріч глави британського уряду з українським президентом Володимиром Зеленським.

Відео з’явилось на сторінці політика у Twitter 2 лютого.

Протягом 1,3 хвилини Джонсон розповідає британцям про загрозу повномасштабного нападу Росії на Україну і кроки уряду Британії щодо стримування дій Кремля.

"Кордонам України загрожують близько 125 000 російських військових, і існує цілком реальна перспектива швидкого та раптового нападу, вторгнення на ще більшу українську територію, ніж це сталося у 2014 році", - підкреслив політик.

Джонсон підкреслив, що дуже важливо, щоби Путін не зробив зараз катастрофічної помилки.

"Звичайно, ми працюємо разом із нашими друзями та партнерами, щоб забезпечити дуже, дуже потужний пакет економічних санкцій, які будуть запроваджені одразу, як тільки чобіт першого російського солдата ступить на чергову частину суверенної території України", - сказав глава уряду Британії.

Джонсон наголосив, що Лондон продовжує сподіватися на дипломатичне врегулювання кризи на російсько-українському прикордонні, висловивши підтримку українському народу, незалежності і територіальній цілісності України.

1 лютого прем’єр Британії відвідав Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорили безпекову ситуацію в Україні і навколо неї.

У розмові з британським політиком Зеленський звернув увагу на, зокрема, "нормандський" майданчик зустрічі з Путіним і "суперечки" довкола Мінських угод.

Джонсон, своєю чергою, підкреслив майбутнє економічне співробітництво з Україною й військову допомогу, яку Європа спільними зусиллями надає українському війську. Також прем’єр Британії розповів про санкції проти Росії у разі її нападу на Україну.

Британія уже відправила Україні партію легкої протитанкової зброї та інструкторів.

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