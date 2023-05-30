Трубіцина обвинувачують в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди, 13 травня він втік за кордон.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до Вищого антикорупційного суду клопотання про оголошення в міжнародний розшук депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина, якого обвинувачують в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди.

Трубіцин 13 травня перетнув виїхав з України, наразі його місцеперебування невідоме, повідомили у прес-службі САП.

"У зв’язку з неявкою обвинуваченого вдруге у судове засідання та інформацією про його відсутність в Україні прокурор САП подав клопотання до ВАКС щодо міжнародного розшуку обвинуваченого", - йдеться у повідомленні.

Крім того, прокурори вимагатимуть скерування внесеної Трубіциним застави в розмірі 10 млн 886 тис. грн в дохід держави та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щойно його затримають.

"Мета сторони обвинувачення – забезпечити законними заходами продовження розгляду обвинувачення в суді та постановлення справедливого вироку", - наголосили у САП.

Справа Трубіцина

Нагадується, що після затримання 11 лютого 2022 року Трубіцина взяли під варту з альтернативою застави у 14 млн 886 тис. грн. Заставу за депутата було внесено, відтак він вийшов із СІЗО.

Згодом суд зменшив розмір застави до 9 млн 886 тис. грн – 2 млн грн перераховано на ЗСУ, а 3 млн грн - повернуто заставодавцю.

За даними прокурорів, 16 травня Трубіцин не з’явився у судове засідання, а його адвокати не могли повідомити про місце перебування свого клієнта.

"У свою чергу слідство встановило, що обвинувачений перетнув кордон України 13 травня цього року. На сьогодні місце перебування обвинуваченого невідоме", - зауважили у САП.

Як повідомляв УНІАН, кримінальну справу правоохоронці відкрили проти Трубіцина, який очолював одну з постійних комісій Київради, та ще п’ятьох осіб щодо одержання 1,39 млн грн хабаря за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.

Трубіцин заперечував отримання неправомірної вигоди.

25 травня 2023 року його виключили із фракції "Слуги народу" у Київраді.

Наразі обвинувальний акт щодо депутата та спільників розглядається в Вищому антикорупційному суді.

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