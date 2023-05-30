Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до Вищого антикорупційного суду клопотання про оголошення в міжнародний розшук депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина, якого обвинувачують в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди.
Трубіцин 13 травня перетнув виїхав з України, наразі його місцеперебування невідоме, повідомили у прес-службі САП.
"У зв’язку з неявкою обвинуваченого вдруге у судове засідання та інформацією про його відсутність в Україні прокурор САП подав клопотання до ВАКС щодо міжнародного розшуку обвинуваченого", - йдеться у повідомленні.
Крім того, прокурори вимагатимуть скерування внесеної Трубіциним застави в розмірі 10 млн 886 тис. грн в дохід держави та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щойно його затримають.
"Мета сторони обвинувачення – забезпечити законними заходами продовження розгляду обвинувачення в суді та постановлення справедливого вироку", - наголосили у САП.
Справа Трубіцина
Нагадується, що після затримання 11 лютого 2022 року Трубіцина взяли під варту з альтернативою застави у 14 млн 886 тис. грн. Заставу за депутата було внесено, відтак він вийшов із СІЗО.
Згодом суд зменшив розмір застави до 9 млн 886 тис. грн – 2 млн грн перераховано на ЗСУ, а 3 млн грн - повернуто заставодавцю.
За даними прокурорів, 16 травня Трубіцин не з’явився у судове засідання, а його адвокати не могли повідомити про місце перебування свого клієнта.
"У свою чергу слідство встановило, що обвинувачений перетнув кордон України 13 травня цього року. На сьогодні місце перебування обвинуваченого невідоме", - зауважили у САП.
Як повідомляв УНІАН, кримінальну справу правоохоронці відкрили проти Трубіцина, який очолював одну з постійних комісій Київради, та ще п’ятьох осіб щодо одержання 1,39 млн грн хабаря за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.
Трубіцин заперечував отримання неправомірної вигоди.
25 травня 2023 року його виключили із фракції "Слуги народу" у Київраді.
Наразі обвинувальний акт щодо депутата та спільників розглядається в Вищому антикорупційному суді.